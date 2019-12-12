Германия назвала высылку дипломатов из РФ "неправильным сигналом"

В МИД Германии считают необоснованной высылку двух своих дипломатов из России. Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 12 декабря.



"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российских властей объявить двух сотрудников немецкого посольства в Москве персона нон грата. Это дает неверный сигнал и лишено оснований", – говорится в заявлении.



Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg, власти ФРГ предупреждают, что оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.



Также отмечается, что в Берлине вновь призвали Москву сотрудничать в расследовании убийства в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.



Ранее в четверг стало известно, что Россия высылает двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Таким стал ответ МИД России на решение выслать из Германии двоих российских дипломатов в свете дела об убийстве Хангошвили. В ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию.



Гражданин Грузии Хангошвили был убит в Берлине 23 августа. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.



В России заявляют о причастности Хангошвили к убийствам и терактам, включая взрывы в московском метро. Президент России Владимир Путин заявил 10 декабря по итогам встречи лидеров нормандского формата в Париже, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы".

