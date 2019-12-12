Нацбанк резко понизил учетную ставку

Национальный банк Украины принял решение с 13 декабря понизить учетную ставку сразу на 2% – до уровня 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 12 декабря. "Национальный банк ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны обуславливает более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления", – говорится в сообщении центробанка в четверг.



Правление НБУ считает, что новый пониженный уровень учетной ставки не помешает поддержанию инфляции близко к цели 5% и одновременно позволит поддержать экономический рост.



Нацбанк также сообщил, что пересмотрит прогноз инфляции с учетом ситуации на валютном рынке и обнародует обновленный макроэкономический прогноз, включая будущую траекторию инфляции, в конце января.



Регулятор напомнил, что согласно октябрьскому прогнозу, ожидает снижения учетной ставки до 8%, однако в рамках очередного пересмотра макроэкономического прогноза в январе обнародует обновленный прогноз динамики учетной ставки. В нем будут учтены, в частности, влияние на будущую инфляцию со стороны потребительского спроса и ситуации на валютном рынке.



Кроме того, Нацбанк продолжит учитывать ход ключевых внутренних реформ. Речь идет как о реформах, предусмотренных меморандумом о взаимодействии с правительством, так и о судебной реформе как необходимой предпосылке обеспечения верховенства права в Украине.



Отметим, это уже пятое снижение учетной ставки в этом году. Предыдущее состоялось 24 октября. Тогда ставка была понижена на 1% – до 15,5%. В предыдущие разы снижение было на уровне 0,5%.



Каждый раз ставка снижалась на 0,5%.



Учетная ставка – эквивалент стоимости денег в экономике. По этой ставке НБУ предоставляет средства коммерческим банкам, а те, в свою очередь, кредитуют физлиц и юрлиц. Таким образом, учетная ставка влияет на стоимость кредитных ресурсов.



Повышение учетной ставки говорит о росте уровня инфляции и падении темпов экономического роста в стране.

