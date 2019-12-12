"Застрахуй дом и здоровье" – Рожкова рассказала об угрозах

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Екатерина Рожкова заявила о смс-угрозах в свой адрес и "терроре" митингующих. Об этом она в четверг, 12 декабря, написала на своей странице в Facebook.



"Давление на меня и нашу команду усиливается. Три дня подряд утром "митингующие" у дома стараются препятствовать моему выезду на работу. Приходится вызывать полицию и ехать на полицейском авто", - сообщила Рожкова на своей странице Facebook.



Она добавила, что вчера получила сообщение с угрозами. После чего вечером приехала полиция с саперами для проверки сообщения о заминировании соседнего дома, оно оказалось ложным. По мнению Рожковой, аноним просто ошибся адресом.



"Эти угрозы я воспринимаю как реальные, связанные с выполнением мною служебных обязанностей в должности первого заместителя председателя НБУ. Учитывая митинги под стенами НБУ, под домами, в которых проживаю я и Яков Смолий, постоянные оскорбительные вызовы в наш адрес и в адрес наших коллег со стороны "митингующих", вчера я обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Террор, к сожалению, продолжается", - написала она.



Рожкова добавила, что если таким образом кто-то хочет "откатить" реформу финсектора и остановить отлаженную работу НБУ, то он очень ошибается.



"Несмотря на давление, позиция НБУ неизменна - бывшие владельцы банков должны нести ответственность за вывод средств и доведение банков до банкротства", - резюмировала она.



Рожкова также опубликовала изображение с угрозой в смс и материалами по национализации ПриватБанка, назвав их "тизером" работы, которую проводит НБУ.

