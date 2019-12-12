В Киеве злоумышленник пытался прикрепить к автомобилю GPS-трекер

В Киеве прохожий задержал мужчину, пытавшегося прикрепить к автомобилю подозрительный предмет. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в четверг, 12 декабря.





"Заметив странное поведение неизвестного, киевлянин не растерялся: он задержал его и передал правоохранителям", - сказано в сообщении.Событие произошло около 17:00 11 декабря на улице Малой Житомирской. Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что мужчина пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения.Злоумышленника задержали. Во время обыска в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.По данному факту начали уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК. Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.