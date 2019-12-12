Порошенко: Путин продавливает "формулу Штайнмайера", чтобы добиться отмены санкций

Руководство России стремиться влючить в переговорный процесс не имеющую к Минским соглашениям отношения "формулу Штайнмайера" для того, чтобы добиться отмены введенных против нее международных санкций, ведь именно эти соглашения лежат в основе санкций, заявил нардеп от фракции "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.



"Я подчеркиваю, что в обосновании применения санкций и Европейского Союза, и США против России - невыполнение Минских соглашений. Это де-факто единственный инструмент давления на Россию, который имеет глобальный мир. Не для того, чтобы привлечь его к ответственности, мы это будем делать через механизмы международных судов, а чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что записано в соглашениях. В первую очередь, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований и возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории", - отметил Порошенко в четверг в кулуарах Верховной Рады.



Парламентарий также выразил убеждение, что решения саммита "Нормандской четверки" приняты не в пользу Украины, поскольку, в частности, в Париже не упоминались предложения по дорожной карте выполнения Минских соглашений и международной миротворческой миссии на Донбассе.



"Ни о какой "формуле Штайнмайера" ни в каких Минских соглашениях ничего нет. Почему разведение войск? Почему "формулу Штайнмайера", которой нет в Минских соглашениях, Путин продавливает? Позиции, которые нужны Украине, даже не поднимаются, включая дорожную карту, миротворцев, позициями по укреплению обороноспособности и прозрачности процесса", - подчеркнул Порошенко.



Он выразил убеждение, что Украина имеет мировую поддержку и не воспользоваться этим абсолютно безответственно.



"Нам нужно скоординировать усилия и единой позицией защитить украинские интересы, так как это было сделано в предыдущие пять лет. Не дать возможность ослаблять Украины", - подчеркнул парламентарий.

