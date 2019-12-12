IMDb назвал лучшие сериалы 2019 года

Крупнейшая в мире кинематографическая база данных IMDb назвала самые популярные сериалы 2019 года. Рейтинг появился на официальной странице сайта.



Данные сериалы были самыми популярными среди пользователей. Рейтинг составлен согласно статистике просмотра странице о сериале, а не отзывах о проекте.



Первенство досталось сериалам телеканала НВО - Игре престолов и Чернобылю соответственно. Также в тройку лучших попал проект Очень странные дела.



В топ-10 сериалов 2019 года по версии IMDb вошли:

1. Игра престолов,

2. Чернобыль,

3. Очень странные дела,

4. Академия Амбрелла,

5. Пацаны,

6. Черное зеркало,

7. Ходячие мертвецы,

8. Острые козырьки,

9. Половое воспитание (Сексуальное воспитание),

10. Ты.

