IMDb назвал лучшие сериалы 2019 года
Крупнейшая в мире кинематографическая база данных IMDb назвала самые популярные сериалы 2019 года. Рейтинг появился на официальной странице сайта.
Данные сериалы были самыми популярными среди пользователей. Рейтинг составлен согласно статистике просмотра странице о сериале, а не отзывах о проекте.
Первенство досталось сериалам телеканала НВО - Игре престолов и Чернобылю соответственно. Также в тройку лучших попал проект Очень странные дела.
В топ-10 сериалов 2019 года по версии IMDb вошли:
1. Игра престолов,
2. Чернобыль,
3. Очень странные дела,
4. Академия Амбрелла,
5. Пацаны,
6. Черное зеркало,
7. Ходячие мертвецы,
8. Острые козырьки,
9. Половое воспитание (Сексуальное воспитание),
10. Ты.
Источник: Корреспондент
16:37