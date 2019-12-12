Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг Человеком года

Трамп назвал нелепым признание Греты Тунберг Человеком года

Президент США Дональд Трамп высмеял выбор американского журнала Time, признавшего шведскую экоактивистку Грету Тунберг Человеком года, и посоветовал ей научиться "держать себя в руках" и "расслабиться".

"Так нелепо. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп в своем твиттере.

Накануне, по версии Time, Тунберг была признана Человеком года.

16-летняя Тунберг стала самой молодой, кому журнал когда-либо присуждал это звание.

Ранее западные СМИ сообщали, что президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Тунберг "маленькой соплячкой" после того, как 16-летняя активистка написала в своем твиттер-аккаунте об убийстве коренных жителей Амазонии за попытку предотвратить вырубку лесов, обвинив при этом мир в умалчивании этого.

"Удивительно, как много свободы дает пресса этой маленькой соплячке", - заявлял Болсонару.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что "не разделяет общего восторга по поводу речи Греты Тунберг" на саммите ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.

Он подчеркнул, что Грета "добрая и искренняя девочка", однако отметил, что "никто не объяснил Грете, что современный мир сложен и разнообразен".

Путин также добавил, что когда кто-либо использует детей или подростков в своих интересах, это должно порицаться.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров в том, что они, не предпринимая мер по защите климата "украли" у нее "мечты и детство".

За последний год Грета Тунберг получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

Активистка отказывается летать на самолетах, аргументируя это слишком большим количеством вредных выбросов в атмосферу. По этой причине на различные крупные мероприятия в другие страны мира она отправляется либо на поезде, либо на морском судне. Так, например, на ГА ООН в Нью-Йорк из Швеции она добиралась на яхте. Однако сменный экипаж летел в Нью-Йорк на самолете.

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 16-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".