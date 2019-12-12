Зеленский и президент Еврокомиссии согласовали шаги для выделения €500 млн помощи

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.



Об этом сообщает пресс-служба президента.



Глава государства сообщил руководительнице Европейской комиссии об итогах саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.



Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате.



В контексте достижения договоренностей с МВФ о новой программе расширенного финансирования Зеленский и президент Еврокомиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро.

