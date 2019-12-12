Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года

Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года по версии журнала Forbes, пишет издание. Меркель возглавляет рейтинг девятый год подряд.



В первую тройку также вошли глава МВФ Кристин Лагард и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.



На четвертом месте – первая женщина, ставшая председателем Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен.



"В то время как менее 15% стран руководят женщины, первые четыре места в списке Forbes достались женщинам-политикам, что подчеркивает их вес на мировой арене", - говорится в пояснении к списку.



На 20-м месте расположилась американская телеведущая Опра Уинфри, на 40-м британская королева Елизавета II, дочь и советник главы Белого дома Дональда Трампа - Иванка заняла 42 место. Американская певица Рианна на 61 месте, а теннисистка Серена Уильямс на 81-ом.



Шведская 16-летняя экоативистка Грета Тунберг заняла последнее,100-е, место.

