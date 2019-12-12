Суд Панамы закрыл дело против Порошенко, которое инициировал Портнов

Суд Панамы окончательно закрыл дело против пятого президента Украины Петра Порошенко, которое инициировал эксзаместитель главы Администрации президента времён Виктора Януковича Андрей Портнов.



Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Порошенко Илья Новиков.



"Новости из-за океана. В октябре я сообщал, что в Панаме закрыто дело в отношении Петра Порошенко, возбужденное по заявлению Андрея Портнова. Портнов тогда опровергал нас и говорил, что дело не закрыто, а только приостановлено, и виной тому бездействие украинской прокуратуры, не присылающей в Панаму нужные доказательства. Пришлось объяснять, что разницы никакой, панамский прокурор дело закрыл, дела нет, можете жаловаться в суд. Но наши панамские коллеги специально подали ходатайство об уточнении формулировки решения о закрытии дела, в котором изначально была фраза «de manera provisional» (можно перевести как «временно», но на самом деле - «впредь до иного решения»). Суд Панамы согласился и поручил прокурору убрать эту фразу из текста решения, поскольку установлено, что состава преступления нет, и решение имеет характер окончательного. Так что этот вопрос разъяснен", - написал Новиков.



Он также сообщил, что параллельно в производстве о даче ложного свидетельства под присягой в отношении Портнова Порошенко был признан потерпевшим. "Панамские органы юстиции демонстрируют хороший темп работы и прозрачность, на фоне которых ДБР и некоторые украинские суды смотрятся очень невыигрышно", - отметил адвокат.



Как сообщалось, Портнов в августе заявил, что спецпрокурор Панамы открыл уголовное дело против Порошенко. Портнов утверждал, что компании, якобы связанные с Порошенко, "осуществляли легализацию доходов, полученных преступным путем".



В октябре адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что панамская прокуратура закрыла уголовное производство по заявлению Портнова относительно легализации преступных доходов компаниями, якобы связанными с экспрезидентом Петром Порошенко.



Вместе с тем Новиков тогда проинформировал, что 13 октября в Панаме было зарегистрировано уголовное производство по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова "за совершение им преступления, предусмотренного статьей 384 Уголовного кодекса Панамы, за подачу заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения".

