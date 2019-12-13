В Киеве допустили причастность России к организации убийства Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что следствие допускает причастность РФ к организации убийства журналиста Павла Шеремета.



Ранее Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к убийству причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Основной версией следствие считает убийство с целью дестабилизации ситуации на Украине.



"В этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с (Борисом) Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией и это тоже рассматривается", - сказал Аваков в четверг на брифинге.



В МВД Украины ранее уже заявляли о якобы "российском следе" в деле Шеремета, при это в ведомстве отмечали, что каких-либо доказательств, подтверждающих эту версию, нет. МИД РФ в свою очередь отмечал, что, "как это часто случается в реалиях сегодняшней Украины, сразу нашлись те, кто в своем отравленном русофобией сознании сходу "вычислили" в этой жестокой расправе некий "российский след".

