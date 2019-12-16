Стали известны каст и подробности сюжета перезапуска «Один дома»

Студия Disney утвердила актерский состав ремейка фильма «Один дома». Главные роли сыграют Арчи Йетс («Кролик Джоджо»), Элли Кемпер («Мачо и ботан») и Роб Делани («Дэдпул 2»). Об этом сообщает Variety.



Издание отмечает, что актеры сыграют совершенно новых персонажей, которые никак не связаны с семейством Маккаллистеров из первых фильмов франшизы. Но герой Арчи Йетса окажется в ситуации, очень схожей с той, в которую попал Кевин.



Актеры Элли Кемпер и Роб Делани сыграют супружескую пару — но не родителей главного героя. Режиссером новой версии выступит Дэн Мазер.



Тем временем ScreenRant разузнали подробности сюжета. Судя по информации издания, новый проект Disney не имеет ничего общего с оригинальным фильмом «Один дома» и последовавшими продолжениями (напомним, их всего три: «Один дома 2» и «Один дома 4» продолжают историю Кевина Маккалистера, в то время как в третьей части совершенно другие герои и сценарий).



Фильм будет называться по‑другому, но при этом концептуально будет похож на оригинал — ребенок против двух взрослых. «Однако новый фильм Disney расскажет о супружеской паре, которая пытается сохранить свой дом после того, как ребенок украл ценную вещь. Это по‑прежнему сценарий «ребенок против взрослых», но тут нет ничего про то, что он один. Плюс совершенно другие герои. Беря это в расчет, каким образом это «Один дома»?" — пишет издание.



Судя по всему, Disney решили сосредоточиться на концепции «родители и их дети», что не может не расстраивать фанатов оригинальной франшизы, отмечает ScreenRant.



О перезапуске культового рождественского фильма Disney объявили в августе 2019 года. Фильм выйдет на стриминговой платформе Disney+. Дата премьеры пока неизвестна.



В производстве у Disney сейчас несколько ремейков знаменитых проектов прошлых лет. Среди них «Мулан», «Русалочка», «Леди и Бродяга» и другие.



Оригинальный фильм «Один дома» режиссера Криса Коламбуса вышел в ноябре 1990 года и стал невероятно популярным. Только в США он собрал в прокате более $285 миллионов при бюджете $18 миллионов. С тех пор ни один Новый год и Рождество не проходит без просмотра этого фильма.





