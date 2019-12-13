Минцифры набирает IT-команду для развития приложения "Дия"

Министерство цифровой трансформации Украины набирает команду специалистов для развития мобильного приложения "Дия", сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



"Мы создаем собственную IT-команду. Команду, которая будет 24/7 заниматься развитием приложения "Дия". Наша цель - делать несколько релизов в месяц с новыми услугами, для этого нужна глубокая концентрация", - написал он в своем Telegram-канале.



По его словам, в частности, предлагаются вакансии: Team Lead (руководитель команды) для разработок в системе iOS; Team Lead для разработок в системе Android; Team Lead|Senior (Backend Team) с опытом в разработке программно-аппаратной части сервиса (Node JS); Team Lead|Senior QA; UI/UX Designer; Business Analyst; Project manager (задачи - ведение проектной документации, составление плана проекта, управление рисками и решение конфликтных ситуаций, оценка состояния выполнения и регулирования хода реализации проектов и т.д.).



Федоров отметил, что старт работы команды уже в январе 2020 года.



"Это будет первая современная государственная мини IT-компания. Без бюрократии, с четкими KPI, даже с кофе и в open space. Финансировать будем за счет экономии денег на IT-закупках. Напоминаю, что каждую неделю мы экономим миллионы, останавливающие подозрительные тендеры. Уже сэкономили на десяток IT-компаний", - добавил он.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины 11 декабря 2019 года запустил бета-тестирование приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.

