vBanke.com.ua — найти самые выгодные микрозаймы

Получение займа в банке неизбежно связано с предоставлением ряда документов, подтверждающих официальное трудоустройство и размер заработка. Кроме того, поданная заявка должна быть одобрена, на что требуется время. Однако микрофинансовые компании выдают займы без ожидания. Получить такой кредит можно онлайн в течение 15 минут. Вместе с тем, каждая такая компании предоставляет ссуды на определенных условиях. Чтобы подобрать лучшее предложение следует пользоваться услугами агрегатора vBanke — https://vbanke.com.ua/.

Как работает агрегатор

Представленный сайт не занимается выдачей займов. На данном сайте размещены предложения о быстрых займов ведущих микрофинансовых компаний Украины. При этом каждое из данных объявление снабжено подробной информацией относительно процентов по ссуде, периоду кредитования и условий выдачи денег.

Кроме того, имеется инструмент по подбору оптимального предложения. Необходимо указать сумму займа и иные условия, которые устраивают заемщика. Соответственно, программа автоматически выберет те предложения, которые в полной мере соответствуют заданным параметрам. В результате, пользователям не придется тратить время на анализ всех предложений на рынке микрофинансовых услуг.

Преимущества сайта

Использование указанного ресурса позволяет быстро и с гарантией безопасности подобрать лучшее для себя предложение от микрофинансовой компании. Однако основные преимущества данного ресурса следует рассмотреть подробнее:

На сайте размещены предложения только от проверенных компаний, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с украинским законодательством. Это означает, что пользователя надежно защищены от мошеннических схем;

Многие компания предлагают низкие проценты тем, кто пользуется микрозаймом впервые. Например, размер процентной ставки может составить всего 0,1% в день. Поэтому, пользователи гарантированно найдут самые выгодные предложения с минимальной переплатой;

Имеются варианты займов для тех, кто не может подтвердить официальное трудоустройство или не имеет официального источника дохода. Кроме того, сайт позволит найти кредиты для таких категорий заемщиков, как пенсионеры, студенты;

Сортировка позволит подобрать на сумму до 30 000 гривен. При этом продолжительность пользования деньгами может составить несколько месяцев;

Есть предложения с возможность продления срока кредитования. Это означает, что клиент будет платить только проценты, что существенно снизит размер платежа.

Таким образом, при помощи сайта каждый пользователь подберет оптимальное для себя предложение.

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