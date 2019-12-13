Влажная, но теплая погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В выходные в Украине ожидается теплая и влажная погода, сообщает Укргидрометцентр. В субботу 14 декабря в большинстве областей Украины ожидаются дожди, в западных, южных и части северных областей – с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза. Днем воздух прогреется до 1-6° тепла, в Закарпатской области – до 8° тепла. В южных областях ночью ожидается 1-6° тепла, днем 6-12°.



В Киеве в субботу без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около нуля, днем 2-4° тепла.



Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 14 декабря была зафиксирована в 1950 году – 9,8°, а самая низкая в 1921 году – 23,4° мороза.



В воскресенье 15 декабря в Украине ожидается дождь, в Карпатах возможен снег. В западных областях днем без осадков.



Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, на западе возможны порывы до 15-20 м/с.



Температура ночью от 4° тепла до -1°. Днем потеплеет до 2-7° тепла. На юге ночью 1-6°, днем 7-12° тепла. В Карпатах прохладнее – ночью 0-5° мороза, днем 0-3° тепла.



В Киеве в воскресенье временами дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днём 4-6°.