Во Львове полицейский вымогал $4 тысячи у студентов

Во Львове задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области и его брата, которые требовали 4 тысячи долларов от студентов. Об этом сообщает ГБР в пятницу, 13 декабря.



По предварительной информации, правоохранитель в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки деньги за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство.



"В случае отказа предоставить деньги, полицейский угрожал студентам исключением из учебных заведений и заключением", – говорится в сообщении.



Правоохранителю инкриминируют принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно с требованием неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).



Полицейскому грозит тюремный срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.