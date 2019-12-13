Маск придумал, как отправить пикап Cybertruck в космос

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в ответ на призывы отправить пикап Tesla Cybertruck в космос, предложил использовать для этого лайнер Starship, предназначенный для межпланетных перелетов. Первый запуск лайнера на орбиту состоится уже в будущем году.



Один из наиболее активных пользователей сделал даже ролик для привлечения внимания. В этом видео Tesla Cybertruck стоял на ракетоносителе Falcon Heavy, чем и «намекал» Маску на то, что пора продолжить космические запуски. Именно на Falcon Heavy и отправилась в космос Tesla Roadster.



Маска эта идея, похоже, заинтересовала. Однако для отправки пикапа в космос он предложил использовать лайнер Starship.

