Kia показала новый логотип

Южнокорейский автоконцерн Kia начал использовать новый логотип. Изображения нового начертания лого появились в базе корейской службы по правам интеллектуальной собственности KIPRIS.



Также новый логотип уже присутствовал на концепте Imagine by Kia, представленном в Женеве весной 2019 года.



В KIPRIS отметили, что автокомпания направила запросы на регистрацию нового товарного знака. Новый логотип Kia представляет собой слитное написание имени бренда, сделанное более современным шрифтом.



Представители Kia не говорят, где будет использоваться новый лого – на всех будущих моделях или же достанется только электрокарам.



Напомним, что нынешний логотип Kia появился в 2004 году. Само название бренда состоит из иероглифа ki (起), то есть "зарождение", и A (亞), который символизирует Азию.



Сама компания была основана в 1944 году и сначала выпускала велосипеды. Автомобили запустили в производство с 1974 года.

