Киевгорстрой согласился достроить объекты Укрбуда

Холдинговая компания "Киевгорстрой" принимает на себя обязательства достроить объекты компании "Укрстрой" и в дальнейшем передать их инвесторам.



Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном 13 декабря на ее сайте.



"АО "ХК "Киевгорстрой" информирует, что основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов по достройке незавершенных жилых домов оказалась успешной. Согласно договоренностям, Киевгорстрой обязуется взять объекты "Укрстроя" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам", - говорится в заявлении.



Отмечается также, что компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенным соглашениям.



"Киевгорстрой сделает все возможное, чтобы ускорить процесс. Заверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры - переданы владельцам", - сообщили в компании.



В Киевгорстрое добавили, что детальная информация будет обнародована во время пресс-конференции, ее дата и время будут сообщены дополнительно.



Как сообщал Укринформ, 12 декабря Президент Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" заявил, что недостроенную недвижимость компании "Укрстрой", деньги в которую вложили 13 тысяч человек завершит Киевгорстрой.



В начале декабря этого года ООО "Укрстрой Девелопмент", которая входит в состав Украинской государственной строительной корпорации "Укрстрой" и занимается ее проектами, заморозило строительство на всех своих 26 объектах. Согласно подсчетам генерального директора компании "Укрстрой Девелопмент" Олега Майбороды, около 13 тысяч человек приобрели жилье в недостроенных домах. Майборода обвинил бывшего владельца "Укрстрой Девелопмент" Максима Микитися в проблемах, которые возникли в компании.



Микитась, который еще в сентябре этого года подтвердил информацию о продаже "Укрстрой Девелопмент", в декабре заявил о том, что компания все еще принадлежит ему, а документы о смене собственников были подделаны.



5 декабря 2019 года инвесторы "Укрстроя" собрались под Офисом Президента Украины и обратились к Президенту Зеленскому с просьбой решить вопрос достройки на всех замороженных объектах компании.

