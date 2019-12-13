В Одесской области обнаружили спиртопровод из Молдовы

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы.



Трубопровод пересекал украино-молдавскую границу в с. Кучурган Раздельнянского района Одесской области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



"В гараже домовладения в с. Кучурган обнаружена пластиковая труба, по которой из Молдовы перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены 4 пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров", - указывается в сообщении.



На данный момент ведутся работы по демонтажу трубопровода до линии границы.



Следствие считает, что к делу могут быть причастны должностные лица правоохранительных органов, которые вступили в сговор с представителями коммерческих структур. По факту ведется следствие по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью).

