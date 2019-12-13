Контракт по газу подпишут в январе - Оржель

Глава Минэнерго Алексей Оржель считает, что Украина и Россия подпишут транзитный контракт в январе. Об этом он заявил в эфире телеканала 1+1. "Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок", - сказал министр.



"Мы иногда по 3,4,5 раз в день контактируем с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать выгодные контракты для них и для Украины. Я думаю, что и другая сторона хочет остаться надежным поставщиком, потому что если сейчас все сорвется – то это уже не в первый раз, когда Европа будет в зоне риска, это будет означать, что Европа будет искать другие источники поставок газа", - отметил Оржель.



Напомним, по итогам встречи в Париже президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос транзита газа был разблокирован.

