Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных С-400

Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в пятницу, что Турция и Россия близки к заключению соглашения по поставкам дополнительных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.



"Переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки. Подписание соглашения уже не за горами", - приводит его слова агентство Bloomberg.



При этом Демир отметил, что Анкара в этой ситуации не опасается того, что Соединенные Штаты могут заблокировать поставки республике запчастей для американского вооружения, используемого турецкими военными. На вооружении Турции в настоящий момент, в частности, стоят самолеты F-16, военно-транспортные вертолеты Boeing CH-47F Chinook, а также вертолеты UH-60 Black Hawk.



Демир также заявил, что Анкара и Москва намерены подписать соглашение о совместном производстве элементов для ЗРС. "После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства [систем], либо же совместного производства определенных элементов в Турции", - приводит его слова агентство. Демир заявил, что это соглашение будет также предусматривать "передачу технологий".



Руководитель турецкого оборонпрома подтвердил, что республика "ведет работу для того, чтобы ввести первые системы С-400 в строй к апрелю [2020 года]". Демир указал, что Россия предложила Турции "поставки истребителей Су-35 по определенной цене".

