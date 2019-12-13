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- Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных С-400
Bloomberg: Турция и РФ близки к заключению соглашения о поставках дополнительных С-400
Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил в пятницу, что Турция и Россия близки к заключению соглашения по поставкам дополнительных зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
"Переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки. Подписание соглашения уже не за горами", - приводит его слова агентство Bloomberg.
При этом Демир отметил, что Анкара в этой ситуации не опасается того, что Соединенные Штаты могут заблокировать поставки республике запчастей для американского вооружения, используемого турецкими военными. На вооружении Турции в настоящий момент, в частности, стоят самолеты F-16, военно-транспортные вертолеты Boeing CH-47F Chinook, а также вертолеты UH-60 Black Hawk.
Демир также заявил, что Анкара и Москва намерены подписать соглашение о совместном производстве элементов для ЗРС. "После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства [систем], либо же совместного производства определенных элементов в Турции", - приводит его слова агентство. Демир заявил, что это соглашение будет также предусматривать "передачу технологий".
Руководитель турецкого оборонпрома подтвердил, что республика "ведет работу для того, чтобы ввести первые системы С-400 в строй к апрелю [2020 года]". Демир указал, что Россия предложила Турции "поставки истребителей Су-35 по определенной цене".