Суд Лондона отложил вынесение решения по делу о долге Януковича

Верховный Суд Соединенного Королевства отложил вынесение решения в судебном процессе относительно так называемого "долга Януковича" в 3 млрд долл., которые Кабмин одолжил у РФ в последние месяцы пребывания при власти беглого президента Виктора Януковича.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



"Верховный Суд Соединенного Королевства завершил слушания окончательной апелляционной жалобы относительно заявления России о вынесении решения против Украины в порядке упрощенного производства в судебном деле относительно еврооблигаций на сумму 3 млрд долларов США, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года", - говорится в сообщении.



14 сентября 2018 года английский Апелляционный Суд постановил, что решение судьи первой инстанции господина Блэра против Украины об удовлетворении заявления России о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства было ошибочным и должно быть отменено.



Апелляционный Суд постановил, что аргументы защиты Украины относительно принуждения, которые основывались на угрозах и актах агрессии России против Украины в течение 2013 года и в дальнейшие годы, из-за которых, как заявляет Украина, она вынуждена была заключить договора относительно российских еврооблигаций, могут быть рассмотрены в английском суде и должны быть рассмотрены в полном объеме в публичном судебном порядке.



Апелляционный Суд также постановил, что, если бы это дело не подлежало рассмотрению в английском суде, производство следовало было бы приостановить (в противовес решению судьи Блэра), поскольку при таких обстоятельствах Украина не имела бы возможности воспользоваться своим основным правом на справедливое судебное рассмотрение ее аргументов защиты.



Россия, не желая подвергать свои действия в отношении Украины тщательному публичному рассмотрению в справедливом и беспристрастном английском суде и отклонив предложение Украины согласиться на рассмотрение всех основополагающих вопросов международного права, которые существуют между двумя государствами, в Международном суде ООН, обжаловала вышеуказанное решение Апелляционного Суда в Верховном Суде.



Украина решительно возражает против аргументов апелляции России и, в свою очередь, оспаривает некоторые аспекты решения Апелляционного Суда.



Слушания относительно окончательной апелляции в Верховном суде продолжалось четыре дня, что свидетельствует о важности этого дела и его сложности с юридической точки зрения. Команда юридических советников Украины представила сильные правовые аргументы и свою позицию перед уважаемой коллегией в составе пяти судей Верховного Суда.



По результатам слушания судьи сообщили, что вынесение решения откладывается на более позднюю дату.



Результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощенного производства будут объявлены после провозглашения Верховным Судом своего решения, что произойдет, вероятно, в 2020 году.



Судебный процесс в Англии был начат по указанию России с целью реализации более масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины. Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России.



Как известно, правительство Николая Азарова получило кредит на 3 млрд долл. в рамках договоренностей между президентом РФ Путиным и тогдашним президентом Украины Януковичем в декабре 2013 года. В 2015 году российская сторона требовала вернуть долг, не приняв предложение о его реструктуризации. Украинские власти отказались признавать долг официальным.

