"Шахтер" узнал потенциальных соперников в Лиге Европы

Единственный клуб от Украины в еврокубках — “Шахтер”, получил потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.



“Шахтер” находится в корзине несеяных. Соперником “оранжево-черных” станет один из таких клубов:



“Арсенал” (Англия), “Аякс” (Нидерланды), “Базель” (Швейцария), “Бенфика” (Португалия), “Брага” (Португалия), “Гент” (Бельгия), “Зальцбург” (Австрия), “Интер” (Италия), “Истанбул Башакшехир” (Турция), “ЛАСК” (Австрия), “Мальме” (Швеция), “Манчестер Юнайтед” (Англия), “Порту” (Португалия), “Севилья” (Испания), “Селтик” (Шотландия), “Эспаньол” (Испания).



Компанию “горнякам” в числе несеяных команд составили:



“АПОЭЛ” (Никосия, Кипр), “Брюгге” (Бельгия), “Байер” (Леверкузен, Германия), “Олимпиакос” (Пирей, Греция), “Копенгаген” (Дания), “Хетафе” (Испания), "Спортинг “(Лиссабон, Португалия), “Клуж” (Румыния), “Айнтрахт” (Франкфурт, Германия), “Лудогорец” (Разград, Болгария), “Рейнджерс” (Глазго, Шотландия), “Вольфсбург” (Германия), “Рома” (Рим, Италия), “Вулверхэмптон” (Англия), “АЗ” (Алкмар, Нидерланды).



Примечательно, что ранее в еврокубках “горняки” не встречались с 3 из 16 клубов — это “Аякс”, “ЛАСК” и “Эспаньол”.



Добавим, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА состоится 16 декабря в Ньоне.

