Чек-лист: какая мебель должна быть в гостиной

Вы купили новую квартиру или просто решили поменять интерьер в гостиной? Результат один – перед вами пустая комната, которую нужно обставить мебелью и сделать уютной. Для того чтобы избежать сумбурных покупок и непомерных трат, стоит составить чек-лист всего необходимого. Обратите сразу внимание, что желательно покупать мягкую мебель у производителя . Таким образом, вы сэкономите свой бюджет и купите качественное изделие. Дизайнер фабрики Barva Mebel расскажет, без чего гостиная просто не состоится.

1. Диван

Первым в списке на приобретение можно смело ставить диван. Перед покупкой продумайте, для чего он вам нужен – будет ли на нем кто-то спать из домочадцев? Остаются ли у вас на ночь гости или родственники? В обоих случаях нужно заказывать диван с механизмом трансформации.

Если семья небольшая или каждый предпочитает находиться в своей комнате, то покупать крупные модели нет смысла – достаточно компактного изделия.

В маленькое пространство тоже желательно ставить двух-, максимум трехместные диваны. Если же вы любите собираться в гостиной всей семьей, тогда вас выручит угловая модель – она более вместительна, чем прямая, но при этом занимает не очень много места.

А для облегчения выбора можно «полистать» фото моделей диванов в каталоге мягкой мебели .

2. Кресла

Вместе с диваном лучше сразу купить и кресла, чтобы они были выдержаны в одном стиле или подчеркивали друг друга. Для больших комнат можно приобрести целую журнальную группу, в которую входит пара кресел и маленький столик.

В помещение со скромными размерами уместнее поставить одно кресло. Если же гостиная совсем крошечная – стоит обойтись одним-двумя пуфиками.

Купить кресла, посмотреть их цены и фото можно на сайте фабрики BARVA MEBEL, а потрогать «вживую» – в любом из 20 фирменных салонов.

3. Шкафы или полки

Ответьте себе на вопрос: для чего вам нужно место хранения? Если одежду, книги и другие предметы быта разместить негде, кроме как в гостиной, то тогда, конечно, нужен вместительный шкаф. Когда каждая комната имеет свое место хранения, и вещи разложены, можно вполне обойтись полками – они смотрятся легче и изящнее, не загромождают пространство и выступают в роли декора.

Обратите внимание, что открытая конструкция будет собирать пыль. Если уборка – не ваш конек, тогда лучше выбирать полки с дверцами.

Вот, пожалуй, и все, что нужно купить для гостиной в первую очередь. На диване можно спать, в кресла – усаживать гостей, а в шкафу прятать все, что не должно быть на виду. После того, как в комнате появятся три «кита» комфорта, можно заняться уютом – приобретать текстиль, предметы декора и цветы.