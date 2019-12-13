ГБР и прокуратура пришли с обысками в одесскую ГСЧС

13 декабря группа сотрудников ГБР и прокуратуры проводит следственные действия в помещениях ГУ ГСЧС в Одесской области в рамках уголовного производства относительно служебной халатности со стороны работников ГСЧС при проверках состояния противопожарной безопасности в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.



Об этом сообщает корреспондент Укринформа.



"В здании главного управления ГСЧС в Одесской области утром 13 декабря продолжаются обыски. Следователи теруправления ГБР и работники прокуратуры осуществляют выемку документов, связанных с проверкой инспекторами ГСЧС состояния противопожарной безопасности в колледже", - отметила представитель облпрокуратуры Екатерина Новачлы.



По ее словам, следственные действия ведутся в рамках уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 367 (ненадлежащее исполнение должностными лицами своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред интересам отдельных граждан и государства) Уголовного кодекса Украины. Пока никому из сотрудников ГСЧС, причастных к проверке состояния противопожарной безопасности в учебном заведении и принятия соответствующих решений, не объявлено о подозрении.



Следователи и прокуроры устанавливают круг причастных к пожару, который произошел 4 декабря в здании №25 на ул. Троицкой в ​​Одессе и привел к гибели 16 граждан.



Как сообщалось, пожар в шестиэтажном здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник 4 декабря в 10 ч. 12 мин. на третьем этаже. В 14 ч. 18 мин. пожар был локализован на площади 4 тысячи кв. метров. Подразделения ГСЧС спасли и эвакуировали 40 человек. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали 30 человек, в лечебных учреждениях остаются 8 человек.



6 декабря Кабинет министров создал правительственную комиссию по расследованию причин пожара в Одессе.



9 декабря директору колледжа Любови Кочерге выдвинуто подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжким последствиям. 11 декабря Киевский райсуд Одессы избрал ей меру пресечения - домашний арест сроком на 60 суток.



По состоянию на 13 января в сгоревшем здании колледжа продолжаются работы по расчистке завалов (сектор D). Продолжается генетическая экспертиза 11 тел погибших при пожаре.

