«На Интере – Главная елка страны» подарит хорошее настроение

К Новому году «Интер» подготовил для телезрителей традиционный подарок – большой праздничный концерт «На Интере – Главная елка страны». В самую волшебную ночь года телеканал соберет у экранов своих друзей из разных уголков Украины. Чтобы вспомнить все хорошее, что случилось с нами в этом году, настроиться на лучшее и с праздничным настроением шагнуть в новый 2020-й.

Символично, что местом проведения новогоднего концерта стала Национальная опера Украины, которая за свою более чем столетнюю историю пережила многое, но всегда оставалась для людей точкой опоры – символом света, радости и праздника. На ее сцене соберутся главные звезды страны. И именно здесь в новогоднюю ночь ведущие концерта – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич – поздравят всю страну с праздником, который объединяет всех людей, – с Новым годом.

«Празднование Нового года – это традиция. Это то, что неизменно. Каждый хочет войти в Новый год с определенным настроением – светлым и легким. Есть такая примета: как встретишь год, так его и проведешь. Каждый старается настроиться на ту волну, которую он бы хотел поймать в следующем году. Поэтому мы хотим нашим концертом и всем новогодним программированием 31 декабря создать ощущение праздника и ощущение стабильности. Что бы в мире ни происходило, ветра перемен, которые периодически бывают и в стране, и в жизни каждого, – улягутся. Останется главное – близкие люди, семья, родные, с кем мы празднуем Новый год. И это настроение, ощущение чего-то нового, ощущение чуда, которое должно произойти, возникает в эту ночь не только у детей, но и у взрослых. Мы хотим именно эту эмоцию и дать зрителям, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная».







Концерт откроет кавер на легендарную композицию Глории Гейнор I will survive в исполнении ведущих телеканала «Интер». Также они проведут зрителям музыкальное путешествие по Национальной опере: двери распахнет Александр Лукьяненко, на входе гостей встретит Жанна Тихонова, в гардеробе – Андрей Доманский, Анастасия Даугуле и Роман Кадемин, в буфете бокал шампанского подаст Андрей Данилевич.

В концерте «На Интере – Главная елка страны» со зрителями своим хорошим настроением также поделятся любимые артисты: София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Виталий Козловский, Влад Сытник и другие звезды. Они исполнят свои версии песен из любимых кинофильмов, представят безусловные хиты и новые песни, которые вся страна будет напевать в 2020-м. Зрителей ждут удивительные творческие коллаборации и эксперименты: маэстро Владимир Гришко выйдет на сцену с Алиной Башкиной, Андрей Доманский объединится с группой AVIATOR, выступление дуэта Anna Maria украсит невероятный танец премьеров Национальной оперы Катерины Кухар и Александра Стоянова, а ведущая программы «Жди меня. Украина» Жанна Тихонова споет с ребятами из детского хора «Ласточка».

А Ирина Билык превратится в роковую гадалку, Олег Винник станет судьей конкурса красоты, девчонки из группы Open Kids закатят пижамную вечеринку, а Коля Серга превратится в Остапа Бендера и станцует во сне.

Зрителей ждет ещё один сюрприз. Все звезды, которые станут участниками концерта, передали на благотворительный аукцион «Интер-детям» календари на 2020 год со своими пожеланиями и автографами, а также вещи из своих коллекций. Все собранные средства будут направлены на приобретение аппарата УЗИ для Национального института педиатрии, акушерства и гинекологии.