Министр объяснил, что сдерживает снижение цен

Снижение роста цен в Украине сдерживают повышение зарплат и других расходов в себестоимости, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



"Статистика дня. Курс укрепляется, а цены не снижаются. Почему так? Цены на импортные товары в среднем выросли на 0,3% по сравнению с прошлым годом. На 71 позицию уменьшились, на 56 выросли (127 позиций в корзине для расчета инфляции). Что сдерживает падение цен? Повышение зарплат и других расходов в себестоимости", - написал он в Facebook.



Он допустил проведение расследований по данному факту.



"По определенным позициям, где должно быть большее уменьшение, мы делаем аналитику и, если потребуется, будем общаться с рынком и проводить расследования", - написал он.



Ранее попытался объяснить, почему не снижаются цены, премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это процесс медленный, нужно подождать.



Отметим, в Нацбанке считают, что укрепление гривны может ускориться. Регулятор ориентируется на опыт восточно-европейских стран, в которых нацвалюта укреплялась благодаря реформам.



В то же время, в Минэкономики допускают ослабление гривны в начале 2020 года, которое повлечет рост цен.

