Трамп установил личный рекорд по количеству твитов за день

Президент США Дональд Трамп в четверг установил личный рекорд по использованию Twitter за один день со дня вступления в должность президента США, опубликовав более 120 твитов или ретвитов за 24 часа, передает УНН со ссылкой на The Hill.



Всего президент написал 123 сообщения, превысив свой предыдущий рекорд в 105 сообщений, который был установлен лишь несколько дней назад.



Большинство твитов Трампа было опубликовано утром, когда президент перепостил десятки сообщений законодателей-республиканцев, реагируя на слушания по импичменту в Судебном комитете Палаты представителей.



Твиты самого президента в течение дня начинались и заканчивались критикой демократов, проводили слушания по импичменту, которые он охарактеризовал как "мистификацию".



Самое интересное сообщение Трампа также пришлось на утро, когда он высмеял 16-летнюю Грету Тунберг, которую накануне назвали "Человеком года" по версии издания The Time.



"Просто смешно. Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а потом сходить на старый добрый фильм с другом! Отдохни, Грета, отдохни!", - прокомментировал Трамп решения.

