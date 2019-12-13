Рада лишит депутатских выплат более 80 нардепов

Верховная рада Украины лишит депутатских выплат за ноябрь 81 народного депутата. Соответствующее решение принял комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР, передает пресс-служба комитета.



В частности, комитет рассмотрел представленные Аппаратом ВР сведения по учету рабочего времени нардепов, которые в течение ноября 2019 года без уважительных причин не принимали непосредственное участие в более 30% голосований при принятии решений Рады на пленарных заседаниях и не принимали непосредственное участие в более 50% заседаний комитетов Верховной рады, в состав которых они избраны.



"Обратиться к председателю Верховной рады Разумкову Д.А. с представлением об издании распоряжения... о прекращении возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года таким народным депутатам Украины", - указано в сообщении.



Так, в перечень этих парламентариев вошли нардепы от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Илья Кива, Вадим Новинский, Сергей и Юлия Левочкина, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, нардепы от "Батькивщины" Сергей Соболев и Ольга Белькова, депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко, ныне внефракционная Анна Скороход и тому подобное.

