Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га

Территория Киева увеличится на 2,7 тыс. га

Киевсовет 12 декабря утвердил проект землеустройства об изменении границ столицы, согласно которому территория города увеличится на 2,7 тыс. га – до 85,351 тыс. га, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается в пресс-релизе, границы города не менялись с 1989 года, кроме того, отсутствовали документы о его конфигурации.

Проект изменения территории Киева был разработан на основе официальных данных о закреплении границ города, собранных Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок ("УкрГИИГис") в 1989-1990 гг.