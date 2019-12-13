Киевсовет планирует выкупить и снести цех завода "Большевик", чтобы достроить Шулявский мост

Киевский городской совет планирует выкупить цех №5 завода "Большевик", а потом его снести - для того, чтобы достроить Шулявский мост.



Соответствующее решение сегодня приняли столичные депутаты, сообщает пресс-служба горсовета.



Сейчас цех находится в частной собственности Киевского машиностроительного завода. Снести его необходимо для того, чтобы обустроить съезды с проспекта Победы на улицу Гетьмана и с улицы Александра Довженко на проспект Победы.



В профильной депутатской комиссии объясняют, что будет проведена профессиональная оценка имущества - здания, оборудования, потерянной выгоды, а потом установят выкупную цену объекта.

