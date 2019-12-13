"Укрзализныця" назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) назначила на время новогодних и рождественских праздников 26 дополнительных поездов, три дополнительных рейса, а также продлила маршруты семи поездов, сообщила пресс-служба УЗ.



Поезд №181/182 Киев-Львов будет отправляться из Львова 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря и 3, 4, 7, 8, 11 и 12 января. Из Киева отправление запланировано на 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря и 4, 5, 8, 9, 12 и 13 января.



Поезд №217/218 Киев-Львов будет отправляться из Киева 21-30 декабря и 1-12 января. Обратно – 21-31 декабря и 2-12 января.



Поезд №197/198 Киев-Ковель будет курсировать 28 и 30 декабря, а также 2, 4, 8, 10 и 12 января. Поезд №295/296 Киев-Ковель запланирован на 13 января (отправление из Киева) и 20 декабря (отправление из Ковеля).



Поезд №235 Киев-Ужгород из Киева будет курсировать 6-9 января, из Ужгорода – 20, 21, 23-27, 29, 30 декабря, а также 1 и 6 января. Поезд №239/207 Киев-Ужгород будет курсировать из Киева также 6-9 января, из Ужгорода – 27-30 декабря и 1 января.



Поезд №219/220 Киев - Ивано-Франковск – Черновцы запланирован из Киева на 21-25 декабря и 6-9 января. В обратную сторону – на 21-31 декабря и 6 января.



Поезд №263 Киев – Ивано-Франковск отправится из Киева 14 января, из Ивано-Франковска – 23 декабря.



Поезд №249/250 Киев-Черновцы из Киева будет курсировать 6 и 7 января, из Черновцов – 21 и 30 декабря.



Поезд №245/246 Киев-Ворохта из Киева отправится 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 и 12 января. Из Ворохты – 24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 января.



Поезд №221/222 Киев – Камянец Подольский запланирован на 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января с отправлением из Киева и на 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января с отправлением из Камянец-Подольского.



Поезд №233/234 Киев-Винница будет курсировать 28, 30 декабря и 1, 3, 7, 11, 13 января.



Поезд №202/201 Жмеринка-Киев запланирован из Жмеринки на 23 декабря, из Киева – на 14 января. Поезд №216/215 Жмеринка-Киев будет курсировать 23 декабря из Жмеринки, 14 января – обратно из Киева.



Поезд №248/247 Хмельницкий-Киев отправится 21 декабря из Хмельницкого, 13 января – из Киева.



Поезд №282 Киев-Новоалексеевка запланирован на 11 и 13 января из Киева, а также на 28 и 30 декабря из Новоалексеевки.



Поезд №161/162 Киев-Николаев отправится из Киева 21, 23, 25, 29 декабря и 3, 9, 13 января, из Николаева – 20, 22, 24, 28 декабря и 2, 8, 12 января.



Поезд №210 Одесса-Киев будет курсировать 20 и 21 декабря. Поезд №223/224 Киев-Одесса будет курсировать 29 декабря, а также 4, 7 и 12 января (из Одессы он также будет отправляться 27 декабря и 11 января).



Поезд №205 Покровск-Харьков будет курсировать 20, 22, 27-30 декабря и 2, 4, 5, 8, 11, 12 января.



Поезд №258/227 Одесса-Ужгород запланирован из Одессы на 21, 23, 25 декабря и 1, 3, 5, 7 и 9 января. Из Ужгорода – на 22, 24, 26 декабря и 2, 4, 6, 8 и 10 января.



Поезд №168 Львов-Одесса будет курсировать 22, 27, 30 декабря и 2, 8, 11 января.



Поезд №193/194 Ивано-Франковск – Львов назначен на 29, 30 декабря и 5, 8, 12 января.



Поезд №202/201 Львов-Ужгород назначен на 29 декабря, а также 1 и 11 января.



Поезд №204/203 Львов-Днепр назначен на 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 января из Львова, а также на 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 и 13 января из Днепра.



Дополнительные рейсы назначены для поездов №782/781 Киев-Черкасы и №774 Шостка-Киев на 24, 31 декабря и 7 января. Кроме того, назначены дополнительные рейсы для поезда №797/798 Харьков-Запорожье на 31 декабря и 7 января.



Маршрут поезда №72 Запорожье-Киев продлен до Чопа. Рейсы будут проходить ежедневно с 22 декабря по 12 января из запорожья, обратно – с 24 по 14 января.



Маршрут поезда №76/75 Кривой Рог-Киев продлен до Ужгорода. Поезд будет курсировать ежедневно с 27 декабря по 13 января, обратно из Ужгорода - с 29 декабря по 14 января.



Маршрут поезда №179/192 Днепр-Киев продлен до Львова. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 11 января из Днепра и с 26 декабря по 12 января из Львова.



Маршрут поезда №243 Ивано-Франковск – Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 23 декабря по 12 января из Ивано-Франковска и с 25 декабря по 14 января из Днепра.



Маршрут поезда №180/291 Львов-Киев продлен до Днепра. Поезд будет курсировать ежедневно с 26 декабря по 12 января из Львова и с 27 декабря по 13 января из Днепра



Маршрут поезда №779/780 Сумы-Киев продлен до Винницы. Поезд будет курсировать 20, 27, 30, 31 декабря и 2, 8 и 10 января.



Маршрут поезда №26/25 Одесса-Львов продлен до Ужгорода. Из Одессы он будет курсировать 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10, 12 января. Из Ужгорода – 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11, 13 января.



Билеты на эти поезда можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

