Украина может вернуться к идее миротворцев ООН на оккупированном Донбассе – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона может вернуться к идее ввода миротворческих войск ООН на территорию оккупированного Донбасса.



Об этом Пристайко рассказал в эфире Свободы Слова.



При этом министр напомнил, что пока позицию относительно миротворческих миссий подала только Россия, поскольку Украина не член Совета безопасности. Но, по словам Пристайко, руководство уже решает эту проблему в рамках Минских соглашений.



«Когда мы поймем, что в рамках Минска больше ничего говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу. Это будет решение не моё, а президента, но моей рекомендацией, наверное, будет миротворческая миссия», – добавил Пристайко, отметив, что у команды президента есть ряд планов относительно этого.

