UFC официально подтвердил бой Хабиба и Фергюсона

Американская UFC официально объявила о следующем поединке между российским чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Тони Фергюсоном.



Бой состоится 18 апреля в рамках турнира UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США).



"Официально. Орел возвращается в октагон в апреле", - гласит сообщение в Instagram UFCRUSSIA.



Интересно, что они уже в пятый раз за последние четыре года пытаются организовать такой поединок. Ранее он срывался по разным причинам.



Фергюсон в последнем поединке победил Дональда Серроне, а вот Хабиб защитил свой пояс против Дастина Порье.

