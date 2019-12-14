Химические реактивы для школьной лаборатории: пополняем стратегический запас

Химические реактивы — это чистые вещества или их смеси, которые используют для проведения научных, исследовательских и лабораторных работ, в том числе и в школьных кабинетах химии.

По сути, необходимые лабораторные реактивы купить можно в любой аптеке. Но, чтобы приобрести действительно качественные реагенты для лаборатории, да еще и в нужных школе количествах, предлагаем детальнее изучить эту тему. Итак: ч то такое химические реактивы, как их классифицируют, и каких норм безопасности стоит придерживаться при проведении школьных практических занятий? Читайте дальше.

Виды реагентов для лаборатории

Международная общепринятая классификация реактивов выглядит следующим образом:

органические

неорганические

токсичные

радиоактивные.

Классифицируют реагенты чаще всего по назначению:

органические растворители — для изменения структуры или придания дополнительных свойств различным веществам;

химические индикаторы — для зрительного определения концентрации разных элементов;

аналитические реактивы — для проведения различных опытов, анализов и значения состава.

По чистоте можно купить химреактивы чистые (98,0% основного компонента), химически чистые, чистые для анализа, очищенные. Также встречаются технические продукты (от 70%), расфасованные в мелкую тару. И бывают препараты особой чистоты — они используются лишь в случаях, когда даже самые незначительные доли примеси недопустимы. Но такие практические проводятся в сферах, исследующих квантовую электронику или радиоэлектронику, а никак не на школьных уроках.

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Меры безопасности при использовании реактивов

Практически все химические реактивы огнеопасны или взрывоопасны, некоторые ядовиты или токсичны. И даже если реагент условно нейтрален — это все равно не считается показателем его безопасности. Поэтому при работе с ними следует соблюдать строгие меры предосторожности:

Для проведения опытов использовать только специальную лабораторную посуду и качественное оборудование.

Обязательно используйте необходимые защитные средства во избежание контакта с кожей: перчатки, маска и пр.

Убедитесь, что парты в лаборатории находятся на рекомендуемом безопасном расстоянии.

Учитель химии должен уделять пристальное внимание поддержанию порядка на уроках. Не оставляйте детей без присмотра во время проведения любых практических занятий с использованием лабораторных реактивов.

Еще одним немаловажным условием правильного использования реактивов является их хранение в правильных условиях.







Как хранить химреактивы

Способ хранения реактивов зависит от их вида, каждый из которых имеет четко определенные условия безопасной эксплуатации. Жидкие или твердые легковоспламеняющиеся реактивы, окисляющие или способные к самовозгоранию составы, малоопасные или безопасные реактивы — все они требуют разных условий.

Общим для всех требованием считается наличие этикетки с названием вещества и его формулой, указанием массы реактива, степени чистоты вещества, срока его годности и номера партии изготовления.

Помещения, в которых хранятся реактивы, должны быть оснащены хорошей вентиляционной системой. Также нужно обязательно позаботиться о наличии светозащитных штор на окнах — нельзя допустить попадания прямых солнечных лучей на емкости с реактивами.

Где взять химические реактивы

Иногда приходится слышать, что учителя для закупки химреактивов для школы, обращаются в аптеки и исследовательские лаборатории. Этот подход не совсем правильный. Гораздо проще будет обратиться к специализированному поставщику школьного оборудования — в его арсенале точно будет все необходимое для проведения лабораторных.

Так вы сможете выбрать и купить химические реагенты намного проще: процесс пополнения запасов не займет у вас много времени. Ведь в магазинах товаров для школы можно купить реактивы для лаборатории как по отдельности, так и в составе уже готового набора химических реактивов по следующему линку https://b-pro.com.ua/ru/katalog/kabinetipodklyuch/kabinethimii

Что выгоднее? Зависит от качества комплектации набора. Если туда просто сложили по парочке реактивов из всех, что есть в наличии на складе, то лучше заниматься подбором самостоятельно. А если комплект составлен профильными методистами и практикующими учителями — то выгоднее предпочесть готовое решение. Ведь за вас уже подобрали нужное количество всех необходимых реактивов для проведения лабораторных согласно утвержденной школьной программы по химии. Вам больше не придется столкнуться с проблемой нехватки или внезапного отсутствия необходимых компонентов прямо во время урока.