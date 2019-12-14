Porsche сделала звездолет для «Звездных войн»

На протяжении двух месяцев команды центров дизайна Porsche в Вайсахе и Сан-Франциско работали над эскизами и общей концепцией звездолета Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter для нового эпизода «Звездных войн». Космический перехватчик дебютирует не только в фильме, но и во время премьерного показа картины в Лос-Анджелесе — в виде 1,5-метровой масштабной модели.



Вице-президент Style Porsche Михаэль Мауэр уверен, что командам дизайнеров удалось гармонично интегрировать стилистику звездолета во вселенную «Звездных войн», сохранив аналогии со спорткарами немецкой марки. В частности, речь идет об общем подходе к дизайну и пропорциях: например, зауженный к задней части купол кабины отчасти напоминает 911 и Taycan.



Сходство с автомобилями можно найти и в оформлении «передка» и кормы. Воздухозаборники с интегрированными в них фарами концептуально схожи с «Тайканом»; решетка в задней части со «стоп-сигналом», очевидно, навеяна 911 текущего поколения. Даже посадка пилота звездолета отсылает к положению водителя в Porsche 918 Spyder.



В 2016 году японская Lexus создала корабль Skyjet для фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». По словам авторов, они именно так представляют себе автомобили через 700 лет. Годом позже Audi построила собственный луноход Lunar Quattro, который снялся в фильме «Чужой: Завет».

