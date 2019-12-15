Перистальтический насос: достоинства и преимущества

Перистальтический насос получил широкое распространение благодаря своей высокой эффективности и простоте конструкции. В сравнении с более сложными устройствами изделие отличается еще и доступной ценой. Но и на этом преимущества перистальтических насосов не оканчиваются. Предлагаем ознакомиться со списком достоинств этих установок, а потом сделать заказ на сайте компании ООО «ТЕХНО-ГРУПП».

Какими достоинствами характеризуются перистальтические насосы

В числе преимуществ шланговых (перистальтических) насосов перед устройствами другого типа можно назвать:

Отсутствие «лишних» деталей. В конструкции не предусмотрено наличие уплотнений, сальниковых набивок и прочих дополнений, за счет которых осуществляется трение металлических компонентов друг о друга. Это же позволяет насосу работать в «сухом» режиме так долго, пока не придет в негодность единственная изнашиваемая часть конструкции – шланг.



Отсутствие контакта жидкости с металлическими деталями. Жидкие среды, перекачиваемые насосом, не соприкасаются с металлическим корпусом устройства. Это защищает и жидкость от попадания инородных включений, и сохраняет насос в рабочем состоянии на более долгий срок.



При изнашивании шланга можно с легкостью заменить этот элемент. Монтаж предельно простой, не предполагающий разбора всей конструкции. Для замены не требуется даже наличие специального инструмента. К тому же, шланг перистальтического насоса чрезвычайно прочный. Он способен выдерживать долговременную нагрузку без каких бы то ни было проблем для себя.



Сервисное обслуживание минимальное. Оно заключается в осмотре шланга на предмет повреждений и проверке работоспособности.



Насос может быть использован в качестве своеобразного дозатора. С его помощью легко определить расход поставляемых сред. Погрешность составляет лишь 0,5%.



Работа на большой глубине. Даже в безводном режиме насос прекрасно справляется со всасыванием сред с глубины 8-9 метров.



Оптимален для чувствительных сред, где высок риск нарушения структуры. Мультифазные жидкости и среды, где не допускаются сдвиги, легко перекачиваются с помощью перистальтического насоса.

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