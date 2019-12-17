«Крепкий орешек» на льду: неожиданный трейлер

Если в культовом боевике с Брюсом нашим Уиллисом «Крепкий орешек» тебе не хватило эстетики, лирики и романтизма, приготовься: сейчас ты получишь всего этого с лихвой! Поставщик нежданный эмоций — трейлер «„Крепкий орешек“ на льду»!



Не спеши звонить Брюсу Уиллиса и спрашивать, как он докатился до такого и с каких это пор в нем проснулся Евгений Плющенко! Трейлер… как бы помягче… Словом, это реклама британскогр стримингового сервиса NOW TV, который клянется, что он — единственный во Вселенной стримит брюсуиллисиану в нынешнем декабре (мол, «КО» — самый популярный у местных фильм на Рождество; однако…).



Впрочем, все это не делает трейлер менее выдающимся, забавным и неожиданным.





