Пересадка костного мозга изменила ДНК пациента

С неожиданными последствиями пересадки костного мозга столкнулся американец Крис Лонг, больной миелоидным лейкозом, передает "Новости Mail.RU". Оказалось, ДНК донора - мужчины из Германии - полностью заменила его собственную ДНК, что показал анализ крови и спермы, проведенный через четыре месяца после пересадки.



Четыре года спустя в лаборатории выяснили, что в образцах, взятых с губ, языка и внутренней стороны щек, присутствовала как ДНК реципиента, так и донорская, а в сперме она полностью заменилась на донорскую.



По словам лечащего врача доктора Мердада Абеди из Медицинского центра Университета Калифорнии, свой вклад внесла вазэктомия, которую Лонгу провели после рождения второго ребенка. При этом независимые эксперты убеждены: подобная реакция в результате трансплантации в описанном случае просто невозможна.

