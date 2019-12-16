5 причин отправиться на отдых в Буковель

Горнолыжные курорты пользуются популярностью среди россиян. Многие здесь проводят новогодние каникулы в компании друзей или семьи. На протяжении многих лет самые доступные по цене курорты расположены в украинских Карпатах. Этот регион со временем стал интересен не только молодежи и бюджетным отдыхающим, но и более обеспеченным туристам. Яркий пример – горнолыжный курорт Буковель, который стремительно развивается и преображается. Сегодня по качеству и уровню сервиса он не уступает курорту Закопане и другим центрам зимнего отдыха в Восточной Европе.

Отдых в Буковеле станет яркой страницей в истории каждого туриста. Можно выделить, как минимум, 5 причин, чтобы посетить это удивительное место:

развитая инфраструктура: на территории курорта расположены магазины, рестораны и кафе, увеселительные заведения, апарт-отели и шале;

снежные трассы и новые подъемники;

большой выбор гостиниц на любой вкус;

отменная кухня;

хорошая логистика для осмотра местных достопримечательностей;

Особенности трасс в Буковеле

Главное достоинство – это первоклассные трассы, которые соответствуют европейским нормам. Гостей ожидает 68 километров трасс разного уровня сложности. Большая часть из них – среднего уровня сложности для новичков и более опытных поклонников лыжного спорта. Если вы предпочитаете экстремальный отдых, то оцените 7 трасс повышенной сложности. Здесь можно разогнаться до скорости 100 километров в час. Новички могут посетить лыжные школы, в которых также проводится обучение детей.

Несколько последних лет курорты Буковеля предлагают посетить специальные трассы для могула и сноу-парк. Здесь есть специальные конструкции. Позволяющие выполнять акробатические прыжки. Для детей и тех, кто предпочитает размеренный отдых, возведена и обустроена по последнему слову техники санная трасса. Как видите, каждый турист сможет найти развлечение на свой вкус.

Развлечения на любой вкус

Курорты Буковеля предложат не только безопасные и интересные трассы, но и множество других развлечений на любой вкус. Здесь можно покататься на собачьих упряжках, посетите картинг центр для взрослых и детей, канатный парк, интерактивный этнопарк. В свободное время можно насладиться местными пейзажами, отправившись кататься на квадроциклах и снегоходах. Зимний отдых подарит массу ярких и незабываемых впечатлений. Это объясняет, что многие туристы возвращаются сюда снова и снова.