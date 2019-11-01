«Полезная программа»: как выбрать крабовые палочки?

Во вторник, 17 декабря, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы», посвященный крабовым палочкам. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта научат их правильно выбирать, а также разберутся в том, из чего сделан этот продукт и чем он полезен.



Первый салат из крабового мяса появился в начале XX века в США. Его назвали «Краб Луи» в честь Луи Давенпорта, владельца отеля в штате Вашингтон, откуда рецепт салата разошелся по всем ресторанам мира. Правда, в Европу крабовый салат попал только в 1985 году, а на наших столах появился в 90-х. Для удешевления блюда крабовое мясо заменили крабовыми палочками. Получился вкусный и недорогой салат, который полюбился украинцам наравне с «Оливье». Теперь мы уже не представляем без крабовых палочек ни одно праздничное застолье. Но из чего же сделаны «крабозаменители»? Чем они полезны или вредны? Как правильно выбирать крабовые палочки?



«Обращайте внимание на цвет и состав крабовых палочек: качественные должны быть белыми внутри и умеренно красными снаружи, – объясняет эксперт по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко. – Крабовые палочки считаются полезным и диетическим продуктом только в том случае, если в них присутствует не менее 40% сурими – фарша океанической рыбы. Можно провести небольшой тест прямо в магазине. Если крабовые палочки гнутся и не ломаются, значит, они качественные и рыба в них составляет большую часть объема. Если повреждены и при сгибании ломаются, такие лучше не покупать».



Чем отличаются замороженные крабовые палочки от охлажденных? Можно ли похудеть с помощью этого продукта? Кому он противопоказан? Что такое камабоко и как его приготовить? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Татьяна Кулиш, эксперт по качеству и безопасности продуктов Елена Сидоренко; представитель предприятия по производству крабовых палочек Анна Сиранская. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу – ведущий Вячеслав Соломка.



«Будучи студентами, мы часто покупали на перекус самые дешевые крабовые палочки, – рассказал Вячеслав Соломка. – Теперь знаю, из чего их делают, и понимаю, как мы рисковали своим здоровьем. Также во время ток-шоу понял, что замороженный весовой продукт лучше не покупать, а самые вкусные и полезные крабовые палочки можно приготовить дома. Как это сделать? Самые полезные рецепты – в «Полезной программе».



Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный крабовым палочкам, смотрите завтра, 17 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».







Также на этой неделе зрители «Интера» увидят другие выпуски «Полезной программы».



В среду, 18 декабря, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе копченого мяса.



Люди коптили мясо с древних времен. Сегодня ни один праздник не обходится без этого деликатесного продукта. Чем горячее копчение отличается от холодного? Какой вид копчения сохраняет в мясе больше полезных элементов? Что лучше всего подходит для копчения – свинина, курятина или говядина? В чем копчение имеет преимущества по сравнению с другими видами термической обработки мяса? И какие копченые деликатесы рекомендуют эксперты? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездные гости ток-шоу – певцы Петр Черный и Артем Мех.



В четверг, 19 декабря, в 10:00 на «Интере» – программа о растительном масле.



Масло – очень полезный и практически незаменимый в быту продукт: кормит, лечит, следит за красотой. Так, ацтеки в древние времена лечили подсолнечным маслом кашель и облегчали последствия солнечных ударов. В мире существует множество растений, а значит, и множество масел из них. Какие полезные вещества содержатся в каждом из растительных масел? Как отличить качественный продукт от некачественного? Почему оливковое, подсолнечное и кукурузное масло можно использовать в косметических целях? И как приготовить дома ароматизированное масло? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Габриэлла Массанга.



В пятницу, 20 декабря, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о чесноке.



Последние 5 тысяч лет он неотъемлемая составляющая питания человека. Когда-то бусы из чеснока защищали дом от молнии и вампиров, соком чеснока натирались, чтобы отогнать болезни. Чеснок действительно полезен, если употреблять его осторожно. Как он влияет на умственную деятельность? Улучшает ли пищеварение? Можно ли чеснок есть на ночь? Какие блюда из него можно приготовить? И как можно нейтрализовать запах чеснока? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты ток-шоу.



А в субботу, 21 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу, посвященный выбору сосисок (повтор от 01.11.2019).



Сосиски – любимое блюдо всех, кто хочет быстро, вкусно и сытно перекусить. Но всегда ли полезен такой перекус? Многое, если не все, зависит от качества продукта и способа его приготовления. В какой стране мира живет больше всего ценителей этого блюда? Как правильно варить сосиски – в пленке или без? Есть ли мясо в дешевых сосисках? Из чего их готовят? На что стоит обращать внимание при покупке? Звездная гостья программы – радиоведущая Виктория Зубрейчук.

