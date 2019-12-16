Пристайко не исключает возобновления железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не исключает возобновления железнодорожного сообщения с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей после открытия новых КПВВ на Донбассе.



Об этом он заявил в интервью УНИАН, отвечая на вопрос о возможности открытия на востоке Украины железнодорожного КПВВ для пассажирского сообщения.



«Я не исключаю ни пассажирского, ни грузового сообщения. У нас очень много работы, которую необходимо сделать, чтобы возобновить это сообщение. Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только. Есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами», - отметил он.



На нормандском саммите лидеры стран выразили пожелание, чтобы в период 30 дней были определены новые возможные КПВВ на востоке Украины. Пристайко рассказал, что очевидным кандидатом для открытия нового КПВВ является Золотое, где с украинской стороны давно уже построено КПВВ.



«У нас уже есть положительный опыт, например, Чонгара. Там действительно проделана большая работа, КПВВ создан по высоким стандартам. Мы можем приумножать этот опыт, открывая новые и новые пункты пропуска», - отметил он.



Как сообщалось, железнодорожное сообщение с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей было приостановлено в марте 2017 года.

