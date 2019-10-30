Протеже будущего премьера "засветился" в международном расследовании, - СМИ

Кандидатуру Еднака на должность главы Гослесагентства лоббирует не только текущий премьер Алексей Гончарук, нарушивший правила конкурса, но и Юлия Ковалив, связанная с Еднаком еще по партии «Сила людей». Юлия Ковалив начинала свой трудовой путь в качестве финдиректора в структурах путинского олигарха Вексельберга, получившего орден «За Крым», представляла интересы Сергея Курченко, Петра Порошенко и Бориса Ложкина, получала премиальные в набсовете Нафтогаза за «закрытые глаза» на злоупотребления менеджмента НАКа. Теперь же Юлия Ковалив замглавы ОП, воюет с ФОПами и, скорее всего, будет следующим премьером.

Протеже замглавы ОП Остап Еднак известен в первую очередь как совладелец одного из крупнейших игроков на рынке леса ООО «Интервудкоммерц». Специализация его компании — пиломатериалы из бука, ясеня и дуба. Кроме того, Остап Еднак, — бывший депутат ВР от Самопомощи, критиковавший последними словами Зеленского и его команду и резко «перекрасившийся» ради должности.

Австрийские расследователи раскопали историю, как скандально известный харьковский лесник Виктор Сыса (погоревший на вырубке леса и взятке в 100 тыс. долларов детективам НАБУ) наладил нелегальную заготовку и сбыт древесины фирмами-экспортерами «Тайфун» и «Цунами». С января 2018 года по май 2019 года обе фирмы вывезли из Украины незаконной древесины на 21,2 млн. долларов.

В материалах расследования с выразительным названием Holzmafia (т. е. «деревянная мафия»), в статье упоминается депутат парламента, пытавшийся сорвать следствие. Его фамилия не упоминается, но… Фирма «Тайфун» расположена рядом с местом проживания и работы только одного депутата — Остапа Еднака, совершенно случайно поддерживающего тесные дружеские отношения и с хозяином «Цунами» Русланом Деречинским, упоминаемом в статье как Ruslan D.

«Еднак являлся «политической крышей» этой и других схем. «Лесные братья» скупали за черный нал незаконно срезанный дуб, продавали ламель в Европу и отмывали деньги через латвийские и шотландские офшоры. Результаты расследования и уголовный размах настолько впечатлили Еврокомиссию, что с осени в Брюсселе рассматривается вопрос о полном запрете импорта древесины из Украины, а также изделий из нее — от мебели до паркета. Кроме того, ко ввозу в Евросоюз планируется запретить и продукцию третьих стран, если она из украинской древесины.

Вопрос, почему Остап Еднак, фигурант международного расследования (в том числе, по уклонению от уплаты налогов) готовится занять должность в Гослесагентстве, очевидно, остается риторическим», - резюмирует «Открытая Украина».