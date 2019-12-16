Работник банка в США украл $88 тыс и похвастался этим в соцсетях
Сотрудник банка украл $88 тысяч в городе Шарлотта в США и похвастался приобретенной дорогой машиной в соцсети. Об этом сообщает WIVB в понедельник, 16 декабря.
Отмечается, что 29-летний Арландо Хендерсон опубликовал фото с пачками денег, а также снимок, где он изображен возле белого дорогого автомобиля на фоне Голливуда.
Полиция смогла обнаружить злоумышленника благодаря сделанным кадрам. Хендерсона задержали.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет, а также штраф в размере $1 млн.
Источник: Корреспондент
13:17