Разумков прокомментировал драку “свободовцев” со “слугой народа”

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал драку в помещении комитетов Верховной Рады.



Об этом Разумков сказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.



"К сожалению, мы видели довольно позорные проявления поведения на заседании комитета - я имею в виду нападение на народного депутата бывших народных депутатов. Я надеюсь, что также правоохранительные органы дали уже свою оценку и доведут это до конца, и это не должно быть связано с тем, народный ли это депутат, либо это не народный депутат", - сказал спикер.



Разумков добавил, что также не должно влиять то, какую политическую силу представляют действующие или бывшие народные депутаты, а закон "должен быть один".



Как сообщал Укринформ, 11 декабря после заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики между народными депутатами прошлых созывов - членами партии ВО "Свобода" и действующим депутатом от фракции партии "Слуга народа" Андреем Богданцом произошла драка.



Позднее народный депутат Евгения Кравчук сообщила, что Богданец после драки находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.



12 декабря лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что работники правоохранительных органов задержали бывшего народного депутата Алексея Кайду по заявлению Богданца.



Спустя некоторое время Кайде сообщили о подозрении - ему инкриминируют нанесение телесных повреждений народному депутату Украины.

