В Украине введут электронные паспорта в смартфоне

В Кабинете министров допускают введение в Украине электронного удостоверения личности, то есть ID-карты в смартфоне, заявил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк, пишет в понедельник, 16 декабря, ЕП.



"Мы предлагаем сделать электронное удостоверение личности, то есть ID-карту в смартфоне. Мы сейчас обсуждаем уровни доверия, то есть где этот "виртуальный паспорт" может быть использован, когда будет использоваться цифровая подпись и когда нужно будет предъявлять физический документ или прикладывать его где-то", - сказал чиновник.



По его словам, это откроет новые возможности, например, человек может заказать электронный паспорт - и он придет на смартфон через несколько минут.



"Не надо ждать, пока будет изготовлен пластик", - отметил глава миграционной службы.



Соколюк признал, что виртуальный паспорт не сможет быть полноценной заменой физического (например, возможность выезда за границу по ID-карте).



Также он рассказал о претензиях общества к ID-картам. А именно недовольстве граждан в связи с тем, что в дополнение к карте требуют "прописку", справку о регистрации. По его словам, в следующем году этот вопрос может быть урегулирован путем изменения системы регистрации и отмены необходимости таких "бумажек".



"Эта "бумажка" - беда нашего государства... Ее не должно быть, ведь эта информация есть на чипе ID-карты. Она должна исчезнуть! В прошлом году был проект закона 9218, который вообще менял систему регистрации, ликвидировал эти бумажки. Сейчас, благодаря тому, что появилось Министерство цифровой трансформации, процесс ускорился. Мы пойдем дальше и вообще уберем прописку с ID-карты, даже на чипе ее не будет, не будет и информации о детях, о семейном положении", - заявил Соколюк.



По его словам, идея власти в этом вопросе заключается в том, чтобы "бумажек не было ни одной, и чтобы банки не требовали справку о присвоении налогового номера".



"Мы хотим сделать электронный сервис, чтобы и центральные органы исполнительной власти, и правоохранительные органы, и местные власти видели информацию о месте регистрации человека. Есть пример Днепра, Николаева, Ровно, Львова, где местные органы власти построили реестр территориальной общины и видят место регистрации, не требуя справок. В Днепре также не требуют справок о составе семьи, коммунальные службы видят и его", - пояснил чиновник.



Соколюк подчеркивает: сейчас надо принять закон, который запретит эти "бумажки" и изменит систему регистрации.



"Уже в следующем году здесь будут большие изменения. Тут я оптимистичен. Будет не только отмена этих, как вы говорите, "бумажек", - сказал чиновник.

