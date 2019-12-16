Уровень официальной безработицы в Украине резко вырос

В ноябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 288,9 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре 2019 года (259,3 тысяч). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.



По данным статистического ведомства, количество вакансий в ноябре составило 80,9 тысяч (в октябре 102,8 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 4,0 (в октябре - 3,0).



Как сообщало РБК Украина, максимальное пособие безработным увеличилось с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц.

