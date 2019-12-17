Законопроект о легализации игорного бизнеса может быть принят завтра - Арахамия

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает, что завтра Верховная Рада проголосует в первом чтении за законопроект об игорном бизнесе.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.



«Возможно, если нам, так сказать, повезет, то во вторник проголосуем в первом чтении, то есть, завтра», - сказал Арахамия.



Он подчеркнул важность быстрого движения в вопросе легализации игорного бизнеса, ведь этот бизнес «где-то на 95% «черный» и на 5% - «серый».



Говоря о положениях, предусмотренных в соответствующем законопроекте, депутат отметил, что предлагается вообще «убрать с улиц» игровые автоматы.



«Казино планируется размещать исключительно в пятизвездочных отелях с большим номерным фондом - 200 номеров и выше - в Киеве и 150 номеров - в регионах», - отметил Арахамия.



Что касается онлайн-казино, добавил он, будет введена лицензия, и на серверах Министерства финансов будет установлено программное обеспечение, которое будет отслеживать количество потраченных и выигранных денег в онлайн-казино, и с каждого выигрыша будет взиматься процент.



Кроме того, относительно онлайн-ставок на спортивные события депутат сказал, что здесь планируется ввести подобную онлайн-казино систему.



Относительно залов с игровыми автоматами Арахамия отметил, что сейчас в Украине 8 тысяч таких залов и 160 тысяч автоматов. По его словам, их сократят до 40 тысяч и введут мировые стандарты техники.



Арахамия также отметил, что будет усилена административная и уголовная ответственность в сфере игорного бизнеса: «От 3 до 6 лет будет ответственность за создание нелегальных залов. А если это правоохранительные органы, которые фактически вступают в долю с ними, то у них будет двойная ответственность - до 10 лет».



Среди прочего, сообщил он, планируется создать реестр игроманов, доступ к которому будут иметь лицензионные операторы. В такой реестр можно внести себя самостоятельно, или же игроман будет внесен туда его близкими.



Депутат добавил, что законопроект должен предусматривать переходный период для игорных заведений сроком 2 месяца.



Также он напомнил, что сейчас существует 8 законопроектов, касающихся игорного бизнеса, и на их основе должен быть наработан один, который парламент и рассмотрит.

