СМИ показали концепт "бюджетного Cybertruck"

Портал TopSpeed.com опубликовал компьютерную визуализацию электрокара, который может появится на рынке и стать самой бюджетной моделью Tesla Cybertruck Илона Маска.



Об этом сообщает портал Motor.



Сам автомобиль выполнен в том же стиле, что и Cybertruck, но при этом его стоимость всего 25 тысяч долларов, то есть почти в два раза дешевле пикапа (от 40 тысяч долларов).



Журналисты назвали машину Cybercar.



Как сообщает портал, пятидверный Cybercar напоминает приподнятый хэтчбек, причем линию капота, крыши и остекление позаимствовали у Cybertruck.



Однако легковушка значительно меньше пикапа, который в свою очередь достигает в длину 5885 миллиметров, в ширину – 1905 миллиметров, а в высоту – 2027 миллиметров.



На портале TopSpeed объяснили, на чем можно было бы сэкономить, чтобы установить ценник в размере 25 тысяч долларов.



Так, чтобы сделать Cybercar существенно дешевле прочих моделей Tesla, придется пожертвовать емкостью батареи, запасом хода и мощностью (установить только один электромотор), а также отказаться от покраски кузова.



По предварительным оценкам, на одной зарядке такой электрокар будет проезжать около 320 километров, что сопоставимо с показателем BMW i3 (около 300 километров).



Как сообщал Укринформ, 22 ноября учредитель Tesla Илон Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, используемой компанией SpaceX в строительстве ракет. Автомобиль был задекларирован как фактически бронированный, однако во время презентации боковые окна не выдержали теста, который выбрали сами производители.

